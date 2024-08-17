Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина столкнулся сразу с двумя иномарками.
Сегодня около 11:35 на трассе Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка в Азовском районе столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, врезался в Nissan March, а потом в автомобиль Toyota Land Cruiser.
Водитель «Лады Приоры» погиб на месте. Водитель автомобиля Toyota, 55-летний мужчина, и его 52-летняя пассажирка попали в больницу.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.
·Происшествия

Мужчина столкнулся сразу с двумя иномарками.
Сегодня около 11:35 на трассе Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка в Азовском районе столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, врезался в Nissan March, а потом в автомобиль Toyota Land Cruiser.
Водитель «Лады Приоры» погиб на месте. Водитель автомобиля Toyota, 55-летний мужчина, и его 52-летняя пассажирка попали в больницу.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.