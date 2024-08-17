Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Таврическом районе.
Вчера около 23:45 в поселке Таврическом случилось ДТП. По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады Весты» на перекрестке врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser.
Пострадали 44-летняя женщина-водитель иномарки и ее пассажиры: 53-летняя и 51-летняя женщины и 4-летний мальчик.
Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Таврическом районе.
Вчера около 23:45 в поселке Таврическом случилось ДТП. По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады Весты» на перекрестке врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser.
Пострадали 44-летняя женщина-водитель иномарки и ее пассажиры: 53-летняя и 51-летняя женщины и 4-летний мальчик.
Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.