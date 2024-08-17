Она приблизится к уровню G2.

Завтра, 18 августа, в Омске снова ожидается магнитная буря. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится с 00:00 до 15:00. Еще до 18:00 магнитосфера Земли будет оставаться возбужденной.

Отметим, что буря будет достигать уровня G1 (слабая буря) и приблизится к уровню G2 (средняя буря) к середине дня. После полудня буря начнет ослабевать.

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. После бурь у омичей будет шанс увидеть полярное сияние.