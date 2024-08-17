Его поймали за рулем пьяным и без прав.

Вчера вечером на Черлакском тракте экипаж ДПС обратил внимание на мопед «Альфа». Водитель выглядел несовершеннолетним, и сотрудники полиции потребовали от него остановиться. Парень попытался сбежать, но не смог.

Оказалось, что омичу 16 лет и водительских прав у него нет. При этом алкотектор показал, что подросток пьян: 0,272 мг/л.

На парня завели три административные дела:

ч. 3 ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления);

ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке);

ст. 12.6 (управление транспортным средством без мотошлема).

Мать парня привлекли к ответственности за то, что она дала сыну порулить (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ).