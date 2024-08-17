Несмотря на практически 100-процентную вероятность осадков, дожди прогнозируются кратковременными.

Переменная облачность, кратковременные дожди и до +22 градусов ожидается в Омске в субботу, 17 августа. Крупные метеоресурсы дают осадки днем и в вечернее время, телеграм-канал MeteoOmsk оценивает их вероятность в 95%. В общем, на всякий случай стоит взять небольшой зонт или дождевик. Либо переждать дождь в помещении.

Что касается других параметров погоды, то будет дуть юго-западный ветер, атмосферное давление составит около 740 мм рт.ст.

В воскресенье, 18 августа, кратковременные дожди будут идти на протяжении всего дня.