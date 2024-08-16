Омская Госавтоинспекция озвучила неутешительную статистику.

За 6 месяцев 2024 года владельцы автомобилей, которые регистрировали в иностранных государствах, получили 1 866 штрафов. При этом оплачены только 62% от общего числа. Из чего следует, что 38% штрафов остаются неоплаченными.

В этом году в законодательство внесли изменения, которые позволят ужесточить меры в отношении водителей, не оплачивающих штрафы. Теперь нарушители будут обязаны заплатить штраф в течение 60 дней.

Если же водитель автомобиля с иностранным госзнаком не оплатит штрафы в срок, у него заберут авто на штрафстоянку, а сам штраф придется платить в двойном размере. В этом году уже произошло 28 таких случаев, пять машин отправили на штрафстоянку.