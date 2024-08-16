АО «Бессарабский элеватор» имеет многомиллионные долги.

Сегодня, 16 августа, на одной из электронных площадок анонсировали торги на право покупки имущества АО «Бессарабский элеватор», сообщает «СуперОмск». На аукционе собираются продать сооружение для хранения зерна в деревне Бессарабка Русско-Полянского района Омской области.

В состав лота вошли 16 объектов. В их числе находится здание элеватора площадью 15,7 тыс. квадратных метров, 11 нежилых помещений общей площадью 4,1 тыс. квадратных метров и визировочная площадка. Также лот включает в себя локальные железнодорожные пути протяженностью 2,4 тыс. метров, «прилегающие» линии электропередачи и земельный участок площадью 210,79 тыс. квадратных метров.

Эти объекты выставили на торги как арестованное имущество по исполнительному листу. Сумма задолженности составляет около 112,1 млн рублей. Именно такая цена выставлена в качестве начальной стоимости на аукционе.

АО «Бессарабский элеватор» существует с 1996 года. С 2021 года у организации насчитываются миллионные убытки. За три последних года они превысили 33 млн рублей.