Автор знаменитого монумента у ТЮЗа доработал свое творение, добавив герою Сервантеса его верного оруженосца на осле.

Возле здания Омского ТЮЗа завершаются работы по благоустройству территории. Сегодня из мастерской скульптора Александра Капралова привезли знаменитую фигуру Дон Кихота, много лет стоящую у театра. Герой Сервантеса вернулся не один, а в компании своего оруженосца Санчо Пансы на осле.

– Автором была доработана фигура главного героя, восстановлены утраченные борода и волосы, добавилась фактура и детали, чтобы он сочетался с ослом и оруженосцем. Главная задумка автора заключается в том, что на ослика можно будет садиться и делать красивые фото, – сообщает телеграм-канал «Проспект культуры».

Общая масса композиции составляет около 2 тонн. Все четыре фигуры покрыты краской под медь, на них нанесена патина. Вскоре состоится торжественное открытие обновленной композиции.