Омск-Информ
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·Происшествия

Он оказался в больнице вместе со своей пассажиркой.
Сегодня утром на улице 22-го апреля в Омске столкнулись две «Лады Гранты». Как рассказали «Омск-информу» в ГИБДД, 63-летний водитель первого автомобиля выехал на полосу встречного движения, врезался во второй автомобиль и следом угодил в дерево.
– Чудом не снес людей на переходе, потом уже тополь, – отметил в комментариях один из очевидцев аварии, омич Александр Матвеев.
В ДТП пострадали водитель первой «Лады» и его 55-летняя пассажирка. В обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.
·Происшествия

Он оказался в больнице вместе со своей пассажиркой.
Сегодня утром на улице 22-го апреля в Омске столкнулись две «Лады Гранты». Как рассказали «Омск-информу» в ГИБДД, 63-летний водитель первого автомобиля выехал на полосу встречного движения, врезался во второй автомобиль и следом угодил в дерево.
– Чудом не снес людей на переходе, потом уже тополь, – отметил в комментариях один из очевидцев аварии, омич Александр Матвеев.
В ДТП пострадали водитель первой «Лады» и его 55-летняя пассажирка. В обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.