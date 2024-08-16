Омск-Информ
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·Происшествия

Городские власти огласили показатели аварийности за полгода.
Сотрудники Госавтоинспекции и мэрии обсудили показатели аварийности за первую половину 2024 года. Количество ДТП сократилось на 5,5 %: с 892 до 843 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следствие, снизилось число погибших и раненых — на 23,8 % и 10,9 % соответственно. Дети также стали реже получать травмы в авариях: 139 случаев против 154.
– Были подробно проанализированы все проблемные участки и направления, установлен характер нарушений. Подобный анализ позволит в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, направленных на недопущение ДТП на уже сформированных очагах аварийности, – рассказала по итогам встречи заместитель директора департамента транспорта Марина Расторгуева.
Ранее сообщалось, что на Левобережье Омска под колеса попал 12-летний мальчик. Ребенок ехал через дорогу на велосипеде.
·Происшествия

Городские власти огласили показатели аварийности за полгода.
Сотрудники Госавтоинспекции и мэрии обсудили показатели аварийности за первую половину 2024 года. Количество ДТП сократилось на 5,5 %: с 892 до 843 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следствие, снизилось число погибших и раненых — на 23,8 % и 10,9 % соответственно. Дети также стали реже получать травмы в авариях: 139 случаев против 154.
– Были подробно проанализированы все проблемные участки и направления, установлен характер нарушений. Подобный анализ позволит в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, направленных на недопущение ДТП на уже сформированных очагах аварийности, – рассказала по итогам встречи заместитель директора департамента транспорта Марина Расторгуева.
Ранее сообщалось, что на Левобережье Омска под колеса попал 12-летний мальчик. Ребенок ехал через дорогу на велосипеде.