Как детям выработать стрессоустойчивость, что им нужно знать и уметь и почему от них не нужно требовать лишнего.

Главный внештатный детский психиатр МЗОО, заведующая общепсихиатрическим отделением для обслуживания детского населения № 10 БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова» Ирина Гранкина рассказала специалистам Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, как правильно подготовить ребенка, которому предстоит идти первый раз в первый класс.

Играйте в школу

– Ирина Валерьевна, что такое школа для семилетнего ребёнка: новый этап в его развитии или стресс?

– Начало обучения в школе – это и новый этап в развитии ребёнка, и, безусловно, стресс. Причём стресс как для самого ребёнка, так и для его родителей. Чтобы определить, насколько ребёнок готов к школе, необходимо прежде всего оценить общее эмоциональное состояние будущего первоклассника. С каким настроением он говорит о школе и что думает о ней? Что чувствует по этому поводу? Какой вообще в семье эмоциональный фон вокруг этого вопроса? Что говорят о школе взрослые? Если родители абсолютно спокойны, не тревожны, уверены в том, что школа это определённо новый этап в жизни ребёнка, то соответственно их спокойствие и положительные эмоции передаются будущему ученику.

Следует также добавить, что первый класс — это сразу три вида стресса.

Первый - иммунологический стресс. Так как школа — это новый большой коллектив, иммунная система ребёнка неизбежно будет сталкиваться с потоком разных вирусов, которые способны оказать своё неблагоприятное воздействие на детский организм.

Второй - социальный стресс. Ребёнок попадает в новый коллектив. Это новая для него социальная среда, новые сверстники, одноклассники, учителя, с которыми нужно устанавливать контакт, по-другому адаптироваться к новым людям.

И, наконец, третий, — это учебный стресс. Появляется необходимость выдерживать 40–45 минут урока, сидеть на одном месте, поднимать руку, если хочешь что-то сказать, отвечать на вопросы учителя, принимать и усваивать новые правила учебного процесса.

Таким образом, оттого, насколько ребёнок стрессоустойчив, зависит его возможность адаптироваться в первом классе.

– Каким образом родители могут помочь ребенку выработать эту самую стрессоустойчивость?

– Наилучший вариант психологической подготовки ребёнка к переживанию какого-либо стресса – это игра. Поэтому мы рекомендуем родителям будущих первоклассников поиграть с детьми, взяв любой актуальный для школы сценарий, к примеру, знакомство с новыми людьми. Родители выбирают привычный для ребёнка игровой материал (любимые игрушки) и предлагают ему познакомить игрушки друг с другом, узнать о каждой из них что-то интересное и в ответ рассказать о себе. В процессе игры ребёнок будет учиться оценивать своё эмоциональное состояние, а также эмоциональное состояние других, например, тех с кем он «знакомится», а также выстраивать новые стратегии своего поведения.

Самое главное для родителей в данной ситуации – не навязывать будущему школьнику своего мнения, а дать ему возможность приобрести и накопить свой собственный поведенческий опыт. Если предложить готовое решение, оно будет воспринято как очередное наставление взрослого, а не станет внутренним решением самого ребёнка.

– С какого возраста детям следует говорить о школе?

– Говорить о школе можно в любом возрасте, если вы видите, что ребёнку это интересно. Можно рассказать ему увлекательные школьные истории из своей жизни, о школьных друзьях, с которыми вы дружите до сих пор, о том, как вам нравилось учиться в школе, и почему вам это нравилось. Важно вырабатывать у ребёнка школьную мотивацию и оценивать его не за результат, а за действия, попытку, усердие, причём в любом деле, не только в учёбе. И только после того, как похвалили его за усердие, следует помочь разобраться с какими-то неудачами или ошибками. Отсутствие же положительного подкрепления приведёт к потере мотивации и угасанию желания учиться.

Очень распространённая ситуация, когда родители проецируют на ребёнка то, что у них самих когда-то не получилось в жизни, свои желания, нереализованные мечты. Например, учиться в школе только на одни «пятерки» или закончить музыкальную или художественную школу. Безусловно, этого делать не стоит. У каждого ребёнка свой интеллектуальный потенциал, не могут все дети быть круглыми отличниками или олимпийскими чемпионами.

Когда в семье родители, являясь авторитетом, дают ребёнку определенные установки, а тот в силу объективных причин не может соответствовать ожиданиям взрослых, у него начинает формоваться комплекс вины, повышается уровень тревожности, беспокойства, страха, снижается общая работоспособность, рассеивается внимание, и результаты успеваемости ещё больше снижаются. Таким родителям специалисты рекомендуют обратить внимание на те сферы жизнедеятельности, в которых ребёнок наиболее успешен, развивать именно их, мотивировать на успех, больше хвалить, тогда школьник почувствует, что мама и папа его понимают, принимают, любят, будет стараться еще больше и, возможно, «подтянет» другие предметы, в которых не очень успешен.

– Имеет ли значение посещение ребёнком детского сада перед школой?

– Конечно. Специалисты рекомендуют до начала обучения, если ребёнок не посещает детский сад, пройти подготовку к школе в развивающем центре в формате групповой работы, потому что именно в группе будущий первоклассник приобретает навык социализации: слышать, слушать, работать в команде, ждать своего времени, вовлекаться в какие-то коллективные проекты. Дети, которые не посещали детский сад и центры по подготовке к школе, попадая в коллективную среду, испытывают большой стресс. В родительской семье такие дети чаще всего являются центром внимания, а, попав в школьный коллектив, осознают, что помимо них в классе есть ещё 20, а то и 30 человек, которые также требуют к себе внимания. У таких детей чаще отмечаются нарушения со стороны эмоционально-волевой сферы и поведения.

– Каковы наиболее частые заблуждения родителей в вопросе подготовки детей к школе?

– Наиболее глубокое заблуждение родителей при подготовке детей к школе – ребёнок должен уже всё уметь: писать, читать, считать. Не нужно проходить программу первого класса заранее. Такие дети не понимают, что они будут делать в школе: читать и писать они уже умеют – для чего тогда ходить? Как следствие, у них снижается учебная мотивация, и ни к чему хорошему это не приводит. Программа детских дошкольных учреждений включает в себя овладение детьми основными навыками, необходимыми для начала обучения в школе.

Второе заблуждение – это желание родителей всё проконтролировать, сделать всё вместо ребёнка: собрать портфель, сложить тетрадки, ручки. Необходимо помнить, что в школу идёт ребёнок, а не вы! Отсутствие опыта самостоятельности приводит к развитию у первоклассника неуверенности и снижению желания учиться. Это не значит, что не нужно откликаться на его просьбы о помощи. Ребёнок должен знать: если у него что-то не получится, есть родитель, который всегда поможет ему справиться с той или иной проблемой. Помогая ребёнку по его просьбе, вы оказываете в первую очередь эмоциональную поддержку. Не выдавайте готовый ответ, а помогите ему прийти к решению самостоятельно с помощью наводящих вопросов. Гиперопека мешает нашим детям взрослеть.

Ждите 1 сентября с радостью!

– В таком случае, что должен уметь перед школой?

– Критерии, по которым вы можете сами оценить готовность ребёнка к школе, это сформированные навыки.

Это социальные навыки: умение устанавливать контакты со сверстниками и со взрослыми.

Эмоциональная зрелость – это способность управлять своими эмоциями, умение понимать и контролировать своё эмоциональное состояние и то, что происходит в социуме, в котором ребёнок находится.

Языковые навыки: умение разговаривать и слушать взрослых и других детей, чётко формулировать свои потребности, связно изъясняться, уметь слышать, что от него хотят педагоги и одноклассники.

Когнитивные навыки: иметь соответствующие возрасту мышление, внимание, память.

Иметь физическое здоровье и хорошую координацию: развитую по возрасту мелкую моторику, необходимую при овладении письмом; правильно держать ручку, карандаш. Физическая координация – это умение бегать, прыгать, играть в мяч и т. д.

Уметь быть независимым, способность справляться со своими личными потребностями без присмотра взрослых: самостоятельно сходить в туалет, достать из портфеля то, что в нём лежит, пойти в столовую и съесть предложенный обед и т. д.

– Если возникают ситуации, когда ребёнок отторгает школу, плохо ведёт себя на уроках, может срывать их, гуляя по классу или сидя под партой, что делать родителям?

– В таких ситуациях родителям следует обратиться к специалисту: медицинскому психологу или психотерапевту. Он проведет диагностику и выяснит причину подобного негативного поведения. Для коррекции выявленных проблем по результатам обследования ребёнку могут быть рекомендованы индивидуальные или групповые занятия со специалистами, возможно назначение медикаментозной терапии для стабилизации эмоционального состояния, для активизации обменных процессов в нервных клетках с целью улучшения овладения школьными навыками. Все рекомендации очень индивидуальны.

– Ну и краткие пожелания родителям?

Не надо пугать будущего первоклассника тем, что вместе со школой заканчивается его детство: не следует убирать его игрушки, можно просто найти им другое место.

Рассказывать как можно больше интересных и позитивных историй из вашего школьного опыта.

Подготовить заранее хорошо освещенное рабочее место ребёнка.

Не менее чем за месяц до начала учебного года скорректировать режим дня: своевременно ложиться спать, исключить просмотр телевизора, телефона, шумные игры за 2 часа до сна.

Сон ребёнка должен быть полноценным: спать не менее 8 часов ночью.

Ввести в режим дня ежедневные совместные прогулки на свежем воздухе, при этом делиться с ребёнком своими позитивными эмоциями.

Развивать и поощрять физическую активность ребёнка.

Не планировать одномоментное с началом обучения в школе посещение новых спортивных секций или кружков, это надо делать либо до начала обучения в школе, либо чуть позже! Одновременное совмещение учёбы в школе и развивающих кружков – дополнительная нагрузка на ребёнка и возможное усугубление стресса.

Позитивный настрой родителей. Радостно ждать 1 сентября – это всё-таки праздник!