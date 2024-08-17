Медицинский психолог Мария Четверикова рассказала о влиянии регулярной физической нагрузки на психологическое состояние человека.

Медицинский психолог психотерапевтического амбулаторного отделения БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова» Мария Четверикова рассказала, как физические нагрузки влияют на психическое здоровье человека.

Тревога — это неприятное состояние, которое мешает жить полноценной жизнью. Если вы постоянно ощущаете внутреннее напряжение, беспокойство и неопределённую опасность, если ваш пульс учащается без видимых причин, возможно, у вас хроническая тревога.

- Если вы до сих пор считаете, что спорт — это не ваше, самое время изменить свое отношение и начать заниматься. Физическая активность может принести много пользы вашему здоровью и самочувствию. Физические нагрузки отлично помогают снизить уровень тревожности, - рассказа Мария Четверикова.

Людям, которые регулярно занимаются спортом, хорошо знакомо чувство спокойствия и умиротворения после тренировки. Несмотря на боль в мышцах и учащенное сердцебиение, они ощущают приятную усталость. И это не иллюзия.

Врачи определили, что после выполнения упражнений уровень тревожности снижается и не даёт о себе знать в течение пяти-шести часов. Кроме того, снимается нервно-мышечное напряжение. Поэтому, даже если вы приходите в зал обеспокоенным, после занятий ваше самочувствие улучшается.

Избавиться от тревоги помогают любые нагрузки, направленные на развитие выносливости, силы и гибкости. Например, стретчинг, пилатес, йога, езда на велосипеде, различные виды единоборств, кардиоупражнения (бег, танцы), тяжелая атлетика и другие направления, которые непосредственно воздействуют на рост мышечной массы.

При этом важно следить за интенсивностью упражнений. Она должна составлять 70% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Спорт также прекрасно помогает бороться с депрессией. В современном мире депрессия — это распространённое заболевание. Она имеет множество форм, различающихся по длительности и остроте. Поэтому люди не всегда могут с уверенностью сказать, что их апатия, безразличие и упадок сил связаны именно с депрессией.

Однако врачи напоминают, что если более двух недель у вас наблюдается плохое настроение, отсутствие интереса к окружающему миру, проблемы со сном и негативные мысли, значит, самое время обратиться к специалисту, так как налицо все признаки депрессивного состояния.

Если вы приняли решение бороться с депрессией при помощи спорта, запомните — важен не столько уровень интенсивности, сколько регулярность. Поэтому сделайте спорт важной составляющей вашей жизни.

Физические упражнения приносят много пользы организму и помогают улучшить психическое здоровье. Это может привести к формированию других положительных привычек, таких как обретение полезных пищевых привычек, улучшение качества и продолжительности сна, большее воздействие дневного света и социальное общение. Все эти факторы способствуют улучшению психического здоровья.

Когда вы добиваетесь прогресса в тренировках, вы испытываете удовлетворение результатом. Это даёт вам стимул к постановке новых целей и подталкивает к новым достижениям.