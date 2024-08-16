Главврач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вероника Бастрыгина рекомендует ежедневную умеренную физическую нагрузку в любом возрасте.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Омской области, главный врач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вероника Бастрыгина рассказала РИА «Омск-информ», что надо делать, чтобы сохранять хорошую форму всю жизнь.

Для кого-то вся жизнь игра, для кого-то – борьба. Но все же прав был именно древнегреческий философ Аристотель, сказав: «Движение – это жизнь, а жизнь – движение!».

Несомненно, жизни без движения во всех смыслах не существует, активность необходима. Если говорить о физической активности, важно понимать, что занятия спортом позволяют предотвратить развитие множества заболеваний и продлить активное долголетие, о котором сейчас так часто говорят.

Движение улучшает кровоснабжение всех органов и тканей, насыщает легкие кислородом. А еще во время физических упражнений в кровь выбрасываются гормоны радости – дофамин и серотонин, что повышает эмоциональный фон. Это отлично!

Для поддержания здоровья не нужны какие-то гиперусилия – здесь важна умеренность. Чтобы чувствовать себя здоровым, энергичным и счастливым, человеку достаточно получасовой зарядки по утрам и, например, вечерней велопрогулки в приятной компании.

– Я прекрасно понимаю, что не у всех есть время или желание записываться в тренажерный зал. Однако существует множество повседневных действий, которые помогают поддерживать активный образ жизни и приносят пользу для здоровья: танцы под любимую музыку, подвижные игры с детьми и внуками, дачные хлопоты, прогулки с собакой. Отличное решение – полный отказ от пользования лифтом, – рекомендует Вероника Бастрыгина.

Хочется подчеркнуть, что для сохранения здоровья каждому нужны аэробные нагрузки. К ним относится плавание, быстрая ходьба, бег, поездки на велосипеде, катание на лыжах, коньках, роликах.

Сегодня специалисты едины во мнении, что возраста, в котором физическую активность нужно прекращать, не существует. Она должна сопровождать нас на протяжении всей жизни. Это лучшая профилактика заболеваний сердца, сосудов, суставов. Даже людям преклонного возраста хотя бы полчаса активности принесут значительную пользу здоровью и поспособствуют увеличению продолжительности его жизни. Кстати, недостаточная физическая активность – главная причина падений в пожилом возрасте, которые нередко приводят к переломам.

Любые физические нагрузки вы должны выбирать в соответствии с состоянием вашего здоровья. Поэтому перед началом тренировок поговорите со своим лечащим врачом и спросите, нет ли у вас противопоказаний.