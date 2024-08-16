Работы проводятся в рамках реконструкции бульвара Архитекторов.

Подрядная организация «СтройТраст», ведущая реконструкцию бульвара Архитекторов, начала укладывать асфальт на участке дороги в районе СТЦ «Мега». Работы проводятся от перекрестка с улицей Волгоградской в сторону улицы Верхнеднепровской, сообщили в департаменте строительства мэрии.

– На период устройства асфальтобетонного покрытия временные проезды через дорогу к автосалонам и учреждениям торговли на четной стороне бульвара Архитекторов в указанном районе будут недоступны, – отметили в городской администрации.

Работы на этом участке планируется завершить до 19 августа.

Согласно контракту, компания «СтройТраст» должна завершить реконструкцию бульвара Архитекторов до конца текущего года. В 2025–2026 годах фирма будет вести капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.