Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок с травмами оказался в больнице.
Вчера около 18:10 на улице Шаронова случилось ДТП. По предварительным данным, 42-летняя женщина на «Ладе Гранте» сбила 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть.
Мальчик пострадал. Его доставили в больницу.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.
·Происшествия

Ребенок с травмами оказался в больнице.
Вчера около 18:10 на улице Шаронова случилось ДТП. По предварительным данным, 42-летняя женщина на «Ладе Гранте» сбила 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть.
Мальчик пострадал. Его доставили в больницу.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.