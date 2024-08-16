Омск-Информ
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·Общество

Без водоснабжения останутся около десятка домов на улицах 5-я Северная, 7-я Северная, 17-й Военный городок и Старозагородная роща.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей. В связи с этим на следующей неделе горожан ожидает отключение холодной воды.
21 августа с 11:00 до 24:00
  • 5-я Северная, 193/3;
  • 7-я Северная, 368, 369;
  • 17-й Военный городок, 353, 354, 355, 356.
22 августа с 10:00 до 20:00 отключения планируются по адресам: Старозагородная роща, 8/1, 10/3, 10, 10/4.
·Общество

Без водоснабжения останутся около десятка домов на улицах 5-я Северная, 7-я Северная, 17-й Военный городок и Старозагородная роща.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей. В связи с этим на следующей неделе горожан ожидает отключение холодной воды.
21 августа с 11:00 до 24:00
  • 5-я Северная, 193/3;
  • 7-я Северная, 368, 369;
  • 17-й Военный городок, 353, 354, 355, 356.
22 августа с 10:00 до 20:00 отключения планируются по адресам: Старозагородная роща, 8/1, 10/3, 10, 10/4.