Омск-Информ
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·Общество

Наибольшая вероятность осадков прогнозируется на вторую половину дня. 

Омские синоптики рассказали о погоде на пятницу, 16 августа. По данным Гидрометцентра, летнее тепло постепенно уходит из Омской области. Ночью +10...+16, днем +20...+25 градусов. Вероятны кратковременные дожди и грозы. 

А вот популярные метеоресурсы более сдержанны в оценках. Днем обещают не выше +21 градуса. Более того, во второй половине дня, в 15 часов, вероятность осадков сильно возрастет. Омск накроет дождем. Вероятно, осадки не прекратятся до позднего вечера. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет падать.

В субботу, 17 августа, характер погоды существенно не изменится. 

·Общество

Наибольшая вероятность осадков прогнозируется на вторую половину дня. 

Омские синоптики рассказали о погоде на пятницу, 16 августа. По данным Гидрометцентра, летнее тепло постепенно уходит из Омской области. Ночью +10...+16, днем +20...+25 градусов. Вероятны кратковременные дожди и грозы. 

А вот популярные метеоресурсы более сдержанны в оценках. Днем обещают не выше +21 градуса. Более того, во второй половине дня, в 15 часов, вероятность осадков сильно возрастет. Омск накроет дождем. Вероятно, осадки не прекратятся до позднего вечера. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет падать.

В субботу, 17 августа, характер погоды существенно не изменится. 