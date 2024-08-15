В ДТП скончалась семья предпринимателей из Красноярки.

Появились подробности аварии, которая случилась сегодня на трассе Омск – Красноярка. ДТП произошло на 33-м км трассы. Автомобиль Suzuki выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ, который от удара вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

На месте скончались 45-летний водитель УАЗа и его 21-летний пассажир, а также 45-летняя пассажирка иномарки. В больницу с травмами увезли 41-летнего водителя Suzuki и 41-летнюю пассажирку отечественного авто.

Выяснилось, что в УАЗе ехала семья Барановых из Красноярки, сообщает Ngs55. В момент ДТП в салоне находились Татьяна Баранова, ее муж Иван Баранов и их сын, который в этом году окончил университет.

Супруги занимались бизнесом, у них был небольшой цветочный магазин. В Омск семья ехала по рабочим делам. Мужчина с сыном погибли до приезда скорой, а омичку увезли в больницу с 80 % ожогов тела.

В семье есть еще один младший ребенок, в момент аварии его не было в машине. Сейчас ребенка забрала бабушка – мать погибшего Ивана Баранова.