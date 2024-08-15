Среди пострадавших оказались трое с серьезными травмами.

По данным омского Минздрава, за минувшие сутки в дежурную БСМП № 1 привезли более десяти пострадавших в ДТП. Вчера, 14 августа, в Омске произошло шесть аварий с мотоциклами. В них пострадали шестеро, из них троих госпитализировали.

Один из водителей получил переломы руки и ноги. Участникам второй аварии повезло меньше: водитель мотоцикла и его пассажир угодили в больницу с множественными травмами и пока находятся в тяжелом состоянии.

По словам заведующего отделением травматологии БСМП № 1 Олега Козаря, чаще всего водители и пассажиры мотоциклов при падении или столкновении ломают руки, ребра и шеи, а также получают травмы головы. Если цепляются стопой о подножку или часть мотоцикла, получают переломы костей ног. При сильном ударе сзади можно получить травмы позвоночника.