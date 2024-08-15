Обвиняемый рассчитывался с контрагентами, но не платил налоги.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на директора предприятия по строительству и ремонту дорог. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов (часть первая статьи 199.2 УК РФ).

Дело завели благодаря совместной работе следователей и УФНС России по Омской области. Следствие считает, что с марта 2021 года по август 2022 года обвиняемый скрыл 4 млн 219 тыс рублей.

Хотя у организации была задолженность по налогам, директор компании направил эти средства на расчет с контрагентами. Выплаты происходили через счета третьих лиц, чтобы обойти ограничения, наложенные на счета организации.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело собираются передать в суд.