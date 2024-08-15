Омск-Информ
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·Спорт

Нововведения вступают в силу уже в грядущем сезоне.
Совет директоров КХЛ принял изменения в регламенты Лиги. Одно  из них касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет чемпионата КХЛ.
– С сезона 2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», – сообщили в КХЛ.
Отметим, что в овертайме такой сменой в минувшем сезоне пользовался омский «Авангард».
·Спорт

Нововведения вступают в силу уже в грядущем сезоне.
Совет директоров КХЛ принял изменения в регламенты Лиги. Одно  из них касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет чемпионата КХЛ.
– С сезона 2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», – сообщили в КХЛ.
Отметим, что в овертайме такой сменой в минувшем сезоне пользовался омский «Авангард».