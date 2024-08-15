Новый сервис от ВТБ дает возможность выставить клиенту счет для безналичного платежа, оформить документ в несколько кликов и сразу направить его заказчику.

В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн появилась возможность выставить клиенту счет для безналичного платежа. Сервис позволяет оформить документ в несколько кликов и сразу направить заказчику.

В работе с самозанятыми юридические лица и предприниматели могут запросить счет на оплату товаров и услуг. Теперь его можно выставить прямо в личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн. Для этого достаточно заполнить поля с реквизитами, сохранить документ и отправить заказчику.

– Самозанятые имеют право получать оплату без выставления счета, однако на практике у заказчика может возникнуть такая необходимость для своей бухгалтерии. Для удобства пользователей мы добавили эту функцию в кабинет самозанятого в ВТБ Онлайн. В сравнении с аналогичными сервисами других банков мы предоставляем клиентам этого сегмента расширенные возможности, которые позволяют автоматизировать большую часть рутинных действий самозанятых клиентов, – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн клиенты могут зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и контролировать свои финансы. Сервис позволяет самозанятым принимать платежи, выставлять чеки, регистрировать доход в ФНС и платить налоги, а также получать необходимые справки. Через личный кабинет можно на специальных условиях оформлять продукты банка – ипотеку, автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты, а также сервисы для бизнеса от партнеров. В случае приближения или превышения годового дохода в 2,4 млн рублей пользователи сервиса могут пройти регистрацию в качестве ИП.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте банка, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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