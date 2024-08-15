Аналитики Yota выяснили, что в 2024 году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 часов, что на 85 % больше показателя 2023 года.

В текущем году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 часов, что на 85 % больше показателя 2023 года. Вместе с тем активно растет и аудитория игровых приложений – в июле она увеличилась в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у россиян уходило около 6 часов 10 минут в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: с начала года аудитория популярных мобильных игр выросла на 28 % в июле, а в сравнении с июлем 2023 года показатель увеличился на 53 %.

Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года стала Mobile Legends, которая год назад замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн‑платформа для создания игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call Of Duty и игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на россиян 36–45 лет (34 %). Вторая самая активная категория – абоненты 26–35 лет (28 %), еще 17 % интернет-трафика этого сегмента потребляют россияне 46–55 лет. Мужская и женская аудитории любят мобильные игры почти одинаково – мужчины составляют 52 % от всех пользователей, на них же приходится 54 % от всех потраченных в играх гигабайт.

– Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который помимо минут связи и пакета интернета включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры: от PUBG Mobile и StandOff 2 до Mobile Legends. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи, – поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По данным Yota, в 2024 году больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск.

В пресс-службе МегаФон подтвердили, что в этом году сибиряки погрузились в онлайн-игры – трафик относительно прошлого года вырос на 33 %. Вместе с тем число геймеров в регионах Сибири увеличилось на 7 %. В Новосибирске, Республике Алтай, на Кузбассе и в Красноярском крае их стало больше, чем годом ранее. Наибольшую активность в игровых приложениях любители мобильных игр показывают, как правило, в воскресенье.

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