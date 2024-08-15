Омск-Информ
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Сейчас чиновники ищут желающих заняться их установкой.
Сегодня омские чиновники объявили аукцион по установке камер автоматической видеофиксации на двух перекрестках: 3-й Транспортной и Богдана Хмельницкого, Шебалдина и 20 лет РККА. Начальная цена контракта составляет 34 млн рублей.
Заявки принимают до 26 августа. Подрядчика планируется определить 28 августа.
По данным госзакупок, к 1 ноября подрядчик должен установить 16 моноблоков «Фактор» (комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД с функцией распознавания номеров авто), восемь IP-видеокамер, два придорожных шкафа с промышленными компьютерами, выполняющими функцию вычислительного модуля, и пять коммутационных шкафов. Контракт предполагает трехлетний гарантийный срок.
·Авто

Сейчас чиновники ищут желающих заняться их установкой.
Сегодня омские чиновники объявили аукцион по установке камер автоматической видеофиксации на двух перекрестках: 3-й Транспортной и Богдана Хмельницкого, Шебалдина и 20 лет РККА. Начальная цена контракта составляет 34 млн рублей.
Заявки принимают до 26 августа. Подрядчика планируется определить 28 августа.
По данным госзакупок, к 1 ноября подрядчик должен установить 16 моноблоков «Фактор» (комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД с функцией распознавания номеров авто), восемь IP-видеокамер, два придорожных шкафа с промышленными компьютерами, выполняющими функцию вычислительного модуля, и пять коммутационных шкафов. Контракт предполагает трехлетний гарантийный срок.