Если хотя бы одно из них звучит в разговоре с незнакомцем, можно смело класть трубку – звонит мошенник.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал пять стоп-слов и фраз, чаще всего используемых дистанционными мошенниками. Как правило, они звонят от имени сотрудников правоохранительных органов и Банка России и говорят, что нужно перевести деньги на якобы безопасный счет либо сообщить код из СМС-сообщений.

– Приведу пять ключевых стоп-слов и фраз, которые используют мошенники. Это слова: ФСБ, МВД, Центральный банк, безопасный счет, сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС. Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем – сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник, – заявил Кузнецов.

Кроме того, мошенники нередко пытаются получить доступ к личным кабинетам своих жертв на госуслугах. Другой популярный ход – назваться представителем оператора сотовой связи и предложить продлить действующий договор. Пенсионерам часто звонят от имени Социального фонда России якобы для перерасчета пенсии.

– Независимо от сценария цель преступников обычно сводится к тому, чтобы через взломанные аккаунты оформлять займы в микрофинансовых организациях. Бороться с таким мошенничеством несложно: нужно просто отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал госуслуг, ведь взять кредит можно и другим путем, – посоветовал топ-менеджер Сбера.

По данным прокуратуры Омской области, с начала 2024 года в регионе было совершено 3485 хищений с использованием IT-технологий. Ущерб составил почти 937 млн рублей.