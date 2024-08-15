Сотрудник полиции, хотя и получил травмы средней тяжести, но остался жив.

Нижнеомский районный суд признал жителя села Хомутинка виновным в опасном для здоровья насилии в отношении полицейского. Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было связано с работой правохранителя.

В феврале мужчина проследил на машине за автомобилем полицейского. Когда сотрудник остановился у своего дома, мужчина напал на него и избил. Правоохранитель получил травмы средней тяжести: перелом костей черепа и сотрясение головного мозга.

Суд решил отправить злоумышленника на 3,5 года в колонию общего режима. Его также обязали выплатить полицейскому компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Отметим, что мужчина вину не признал и отказался давать показания. Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать обе стороны.