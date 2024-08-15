В связи с ремонтом магистрального газопровода перебои с газоснабжением могут коснуться жителей Омского района и Октябрьского округа Омска.

В период с 20 по 24 августа у абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Омск» возможны перебои с газоснабжением в связи с ремонтом на магистральном газопроводе и газораспределительной станции «Красноярская» в Омском районе Омской области. Ремонтные работы проводит Омский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» и АО «Омскгазстройэксплуатация» для повышения надежности газоснабжения потребителей в осенне-зимний период. Перебои с газоснабжением могут быть в Октябрьском административном округе Омска, а также в Омском муниципальном районе.

В этот период «Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует потребителям – физическим лицам использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети. Газоснабжение юридических лиц на время проведения работ прекратят, о чем они были уведомлены заранее.

После завершения ремонтных работ газораспределительные организации Омской области приступят к восстановлению газоснабжения.