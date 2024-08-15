Пострадали двое велосипедистов и один пешеход.

В Омске и области за сутки произошло три ДТП со школьниками. Так, вчера, около 13:30 стало известно об аварии в Тарском районе. Предварительно установлено, что на 8-летнего школьника наехал ВАЗ-2107. Ребенка доставили в больницу.

Оказалось, что за рулем находился 17-летний юноша. А ВАЗ принадлежал его старшему брату, который привлечен к административной ответственности за подобный проступок. В отношении самого подростка и его законных представителей также проводится проверка. Спустя два часа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе города Омска. По предварительным данным, 47-летний водитель на «Ниссане» в Лукьяновке наехал на 8-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть слева направо. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

А в 17:15 стало известно о дорожно-транспортном происшествии с участием 8-летнего омича. На улице 5-я Северная водитель автомобиля «Хонда Аккорд» наехал на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Пострадавшему мальчику также потребовалась помощь врачей.