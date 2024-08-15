Воспитанник омского хоккея готов воспользоваться такой возможностью, если она представится.

Бывший нападающий «Авангарда», воспитанник омского хоккея Валентин Пьянов, в это межсезонье перешедший в «Сибирь», готов стать капитаном новосибирской команды. Пьянов ранее играл за «снеговиков» и не раз выводил их на лед в качестве капитана.

– Если представится возможность, то, конечно, готов. Всегда приятно выводить команду, но, я думаю, у нас есть более именитые ребята, на которых больше равняются, смотрят, – заявил Пьянов в комментарии «Чемпионату».

Омич играл за «Сибирь» в сезонах 2021/2022 и 2022/2023 годов. На его счету 122 матча и 65 (22+43) очков. В прошлом сезоне он провел 74 матча за «Авангард» и набрал в них 29 очков. «Ястребы» решили не продлевать с ним контракт.