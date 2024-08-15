Этот продукт, как и сахар, состоит в основном из простых углеводов, но при этом содержит достаточное количество витаминов и микроэлементов.

Альтернативой сахару может считаться мед, заявила врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Он подходит тем, кто желает сбросить лишний вес и при этом не навредить своему здоровью.

– Калорийность меда на 70 ккал ниже, чем сахара, что для людей, считающих калории, может быть принципиальным. Не нужно обманываться, мед тоже состоит в основном из простых углеводов, но, в отличие от своего сахарного аналога, содержит при этом достаточно большое количество витаминов и микроэлементов, то есть не является пустым источником калорий, – цитирует Залетову радио Sputnik.

Эксперт отметил, что в меде содержатся витамины группы В, а также некоторое количество железа, марганца и меди. Он участвуют в процессах защиты антиоксидантной системы, что имеет прямое влияние на внешний вид и здоровье. Также мед – это натуральный антибиотик.

- Мед давно применяется в качестве альтернативы антибиотикотерапии при нетяжелых воспалительных заболеваниях. Он рекомендуется при легочных инфекциях, например, беременным женщинам и детям, которым нельзя принимать антибиотики, – отметила врач.

Эксперт советует употреблять не более 6 чайных ложек меда в день, а лучше – две, с напитком или каким-либо блюдом.