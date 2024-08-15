Омск-Информ
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·Общество

Синоптики сходятся на том, что кратковременные осадки в четверг будут.

Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь и до +24 градусов ожидается в Омске в четверг, 15 августа. Осадки с большой долей вероятности пройдут в вечернее время, сообщают популярные метеосайты. Дождь ожидается не сильно большой, выпасть может до 1,7 мм осадков.

На протяжении всего дня будет дуть юго-западный ветер, атмосферное давление составит 742-744 мм рт. ст. Чуть более прохладная, но практически такая же погода ожидается в последующие дни недели.

·Общество

Синоптики сходятся на том, что кратковременные осадки в четверг будут.

Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь и до +24 градусов ожидается в Омске в четверг, 15 августа. Осадки с большой долей вероятности пройдут в вечернее время, сообщают популярные метеосайты. Дождь ожидается не сильно большой, выпасть может до 1,7 мм осадков.

На протяжении всего дня будет дуть юго-западный ветер, атмосферное давление составит 742-744 мм рт. ст. Чуть более прохладная, но практически такая же погода ожидается в последующие дни недели.