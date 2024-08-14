Работы будут проводиться с апреля по августа 2025 года.

Подведомственное мэрии БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило с ООО «Стройсервис» еще два контракта на ремонт дорог в Омске. Компания отремонтирует улицы Герцена и Ленина. Соглашения заключены на 108 и 48 млн рублей соответственно. Ранее сообщалось, что «Стройсервис» отремонтирует улицу Заозерную за 337 млн рублей.

Согласно условиям контрактов, ремонт дорог в центре Омска будет проводиться с 1 апреля по 1 августа 2025 года (Заозерную начнут приводить в порядок уже в этом году). Подрядчик должен отремонтировать проезжую часть дорог и тротуары, заменить остановки, обустроить парковки, а в конце работ установить знаки и светофоры, нанести дорожную разметку.