В рамках организованных компанией «Газпром нефть» соревнований школьники и студенты разработали мобильные приложения, имеющие прикладное применение.

Школьники и студенты, изучающие информационные технологии в Омске, стали участниками проекта, направленного на повышение их навыков в этой области. Под руководством наставников они были разделены на 12 групп, каждая из которых получила задание в течение двух месяцев разработать мобильное приложение с практическим применением. Авторы своеобразной IT-лаборатории получили поддержку Омского НПЗ, успешно приняв участие в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Цель инициативы – пополнение кадрового резерва Омской области IT-специалистами.

– В регионе должно быть как можно больше площадок для обмена опытом и взаимодействия специалистов, тем более в стремительно развивающейся сфере компьютерных технологий. Проект, который поддержал ОНПЗ, работает на укрепление IT-позиций местного рынка труда и открывает для региона новые перспективы, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

По результатам соревнования будут выбраны шесть победителей, каждый из которых получит приз в размере 300 тыс. рублей. Завершающим этапом проекта станет чемпионат DemoFest, который поддерживается правительством Омской области.

– У нашего региона есть огромный потенциал для реализации подобных масштабных IT-проектов. В этом году губернатор дал старт марафону ИТ-чемпионатов, который вовлек уже более 4 тысяч студентов вузов и колледжей. Важно, что бизнес демонстрирует всестороннюю заинтересованность в подготовке кадров в регионе. Спасибо Омскому НПЗ за поддержку такого важного для региона проекта. Вместе мы реализовываем национальную политику по подковке кадров для технологического и цифрового суверенитета страны, – подчеркнул министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Как сообщили организаторы конкурса, у будущих цифровых продуктов уже есть омские заказчики. Среди проектов, над которыми трудятся участники соревнований, – система автоматизации данных об омских приютах для животных. Приложение объединит информацию о бездомных животных в городе и облегчит поиск для будущих хозяев. Еще одна разработка – программа для дизайнеров одежды, позволяющая с помощью очков виртуальной реальности примерять вещи в процессе проектирования.