Популярные этно- и рок-н-ролльные композиции звучали параллельно на трех площадках: главной сцене, территории этно-глэмпинга «Алтайское кочевье» и в парке Рериха.

В минувшую субботу на «Бирюзовой Катуни» прошел новый музыкальный фестиваль «Шум Катуни». Весь день популярные этно- и рок-н-ролльные композиции звучали параллельно на трех площадках: главной сцене, территории этно-глэмпинга «Алтайское кочевье» и в парке Рериха.

Главным событием вечерней программы стало выступление группы «Сироткин» с их завораживающим инди-роком, популярной на всю страну барнаульской группы «Комната культуры» и амбассадора гитарной лирики Ивана Чебанова. Поймать музыкальную волну фестиваля и зарядиться энергией летней алтайской природы собрались 15 000 жителей и гостей региона.

Шумно было на всей территории горного курорта «Бирюзовая Катунь». Помимо трех сцен для гостей работал караоке-шатер курорта Altai Palace. Здесь собрались несколько сотен желающих спеть в караоке и сыграть в «Угадай мелодию». Все желающие могли исполнить любимую песню и послушать других, удобно устроившись на мягких пуфах. А особо уверенные в своих вокальных способностях – поучаствовать в конкурсе любителей-исполнителей и получить памятный приз.

Здесь же развернулась настоящая ярмарка региональной кухни – «Шумный дворик». На ней можно было найти десятки видов угощений на любой вкус. На гастроплощадке «Шума Катуни» бийчанин Андрей Мытник – амбассадор марки «Алтайская мраморная говядина» – угостил посетителей фестиваля двумя казанами фирменной скоблянки и бургерами с премиальным мясом. Всего участники фестиваля распробовали около 1000 порций мясных деликатесов.

А любителей экзотики гастроботаник из «Алтайского Холмогорья» Константин Михеев удивил авторским десертом «Шум Катуни». Это необычные профитроли с начинкой из крема с экстрактом пихты и синего чая. Кроме того, у делегации из «Алтайского Холмогорья» гости фестиваля продегустировали десятки литров ухи на живом огне и сотни сочных бургеров.

Любители путешествий и новых впечатлений в перерывах между музыкальными сетами отправлялись на экскурсии к достопримечательностям на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»: побывали в Тавдинских пещерах, парке деревянных скульптур «Подгорица», пасеке «Медом в ухо» и у памятника Н. К. Рериху.

Каждый желающий смог увезти с собой частичку летнего музыкального мероприятия, купив памятные сувениры с символикой «Шума Катуни» – шопперы, банданы, футболки, браслеты, значки и, конечно, эксклюзивные изделия ручной работы из дерева и керамики от талантливых ремесленников Алтайского края.

Не скучали и самые юные посетители фестиваля. Для них в детской зоне работали шестиметровый игровой лабиринт и большой куб-раскраска с мотивами туристического Алтая. Несколько часов на площадке вожатые педагогических отрядов увлекали детей веселыми играми на смекалку и ловкость, танцевальными флешмобами и конкурсами.

В этот день музыкальные потоки различных жанров наполняли территорию «Бирюзовой Катуни» параллельно на трех площадках: главной сцене, территории этно-глэмпинга «Алтайское кочевье» и в парке Рериха.

Трехчасовое танцевально-музыкальное этно-представление в «Алтайском кочевье» устроили ансамбль «АйКюн», виртуоз горлового пения Алаш Топчин и рок-группа «ГЕНнеральная репетиция». Музыкальное шоу дополнили яркие танцевальные номера теленгитов и кумандинцев, а также дефиле в национальных костюмах.

Парк Рериха стал еще одной музыкальной локацией «Шума Катуни». Здесь звучали композиции программы «Музыка гор» от инструментального трио «Музы Алтая» (скрипка, виолончель и синтезатор). Их сменил клавишник Стефан Полуньков, чьи атмосферные мелодии добавили магии в окружающие пейзажи. Следом парк Рериха наполнился этническими мелодиями в исполнении фолк-группы из Бийска «Човен», которые разбавил скрипичный дуэт «Каприс». Кроме музыки посетители природной локации могли наблюдать за работой пяти художников выездного пленэра арт-резиденции «КОД». А некоторые попробовали нарисовать пейзаж под руководством мастеров.

– В течение трех месяцев мы прорабатывали концепцию и полную составляющую музыкального фестиваля. И вот результат: меры безопасности соблюдены, все службы отработали на «отлично». Более 20 волонтеров обеспечивали бесперебойную работу всех площадок. И самое главное – у нас получилась очень насыщенная и яркая программа. В ней приняли участие порядка 50 музыкантов. Это творческие коллективы, группы, сольные музыканты и исполнители регионального и федерального уровня, – отметила директор фестиваля Елена Седых.

Основной «точкой притяжения» «Шума Катуни» стала главная сцена. На ней «зажглись» новые музыкальные звезды и блеснули талантом именитые артисты.

Сразу после старта на сцену вышли 12 молодых исполнителей Алтайского края. Это дуэты и сольные исполнители, отобранные организаторами совместно с режиссерской группой «Шума Катуни». Многие из них уже сделали шаг в музыкальную карьеру, заявив о себе на федеральных телеканалах, всероссийских и международных конкурсах и крупных концертных площадках.

Сразу за ними зрители «Шума Катуни» получили порцию рок-н-ролла, блюза и кантри от группы «Фогель и Ко». Ярким финальным аккордом фестиваля стало трехчасовое выступление специальных гостей «Шума Катуни». Свои лучшие композиции специально для жителей и гостей Алтайского края исполнили CHEBANOV, инди-группа «Сироткин» и прославившаяся на всю страну барнаульская группа «Комната культуры».

– Фестиваль организован в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Федеральная поддержка позволила добавить в событийный календарь Алтайского края еще одно масштабное и знаковое мероприятие наряду с известными далеко за пределами региона фестивалями – «Цветение маральника» и «Алтайская зимовка». «Шум Катуни» вызвал большой отклик у гостей, и мы убеждены, что у него есть все шансы стать новой визитной карточкой Алтайского края», – подчеркнул заместитель начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.

Уточним, что организатором музыкального фестиваля «Шум Катуни» выступил Туристский информационный центр Алтайского края при поддержке регионального Управления по развитию туризма и курортной деятельности и губернатора Алтайского края с целью продвижения событийных мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Генеральный спонсор фестиваля: АО «Альфа-Банк».

Фото: Елена Захарова, Владимир Вдовин.

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