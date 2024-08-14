При этом квартира не слишком пострадала.

Вчера, 13 августа, омские пожарные прибыли к 12-этажному дому на улице Ватутина. Из окна квартиры, находящейся на пятом этаже, наблюдался густой дым, в подъезде – плотное задымление.

До прибытия огнеборцев 13 жильцов, в том числе двое детей, самостоятельно покинули здание. Пожарные потушили возгорание за семь минут. В результате были повреждены вещи на пяти квадратных метрах и закопчена внутренняя отделка квартиры.

В результате происшествия погиб мужчина, хозяин квартиры, в которой было возгорание.

Дознаватели МЧС России установили, что предварительной причиной пожара является неосторожность при курении.

В ведомстве также напомнили, что в текущем году произошло 90 пожаров. Из-за неосторожности при курении погиб 31 человек.