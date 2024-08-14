Ожидается теплый день, но с дождями и грозами.

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз на среду, 14 августа. По данным синоптиков, в Омске сохранится теплая, но при этом дождливая погода, что называется, не без сюрпризов.

Так, ночью в регионе +11...+16 градусов, а днем +20...+25 градусов. Велика вероятность кратковременного дождя и гроз.

В четверг, 15 августа, в Омске все так же тепло и дождливо.