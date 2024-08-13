Договоренность компаний помешала конкуренции на торгах.

Кассационный суд поддержал решение УФАС Омской области в деле о картельном сговоре на рынке услуг охраны. Ситуация произошла в 2022 году, когда ведомство признало картелем соглашение между ООО «Голубые олени», ООО «Каскад» и ООО «Бастион».

Эти компании собирались участвовать в аукционе на оказание услуг охраны объектов МКП «Горэлектротранспорт». Действия участников торгов привели к ограничению конкуренции и поддержанию цен на торгах.

Омское УФАС выяснило, что участники соглашения применили стратегию «таран», когда участвовали в аукционе. Они договорились обеспечить победу одному из участников.

По итогам торгов договор заключили с ООО «Бастион» на сумму более 7 млн рублей. Заявки двух других участников не соответствовали требованиям.

ООО «Бастион» не согласилось с решением антимонопольной службы и обратилось в суд. Однако суды трех инстанций подтвердили законность решения УФАС. В результате компании отказали в удовлетворении заявленных требований.