Ранее в этом здании располагались компьютерщики ОмГУ имени Достоевского.

В Омске снова хотят сдать в аренду двухэтажное здание бывшего детского сада № 265. Ранее в нем занимались компьютерщики ОмГУ имени Достоевского, сообщает Ngs55.

Здание расположено по адресу улица Грозненская, 13. Оно построено из кирпича в 1965 году. Его площадь составляет 1 072,1 квадратного метра.

Здание собираются сдать в аренду на 10 лет. В нем можно будет вести любую административно-хозяйственную деятельность. Будущий арендатор должен будет вносить платеж каждый месяц.

Начальная стоимость составляет 184 тыс. рублей. Шаг аукциона составляет 9,1 тыс. рублей.

Добавим, что в апреле этого года здание уже пытались сдать в аренду, но тогда аукцион не состоялся. Следующие торги планируют провести в сентябре.