Омск-Информ
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·Общество

В микрорайоне Степной появилась спортивная площадка с силовыми тренажерами.

В Центральном округе Омска появилась новая спортивная площадка. Она располагается в сквере Ракетчиков в микрорайоне Степной.

Работы по благоустройству  выполнили благодаря конкурсу муниципальных грантов в номинации «Решают люди». На реализацию проекта потратили более 1,6 млн рублей. В сквере установили силовые спортивные тренажеры, скамейки и урны.

Добавим, что в 2024 году благодаря номинации «Решают люди» в Центральном округе собираются привести в порядок 33 территории.

·Общество

В микрорайоне Степной появилась спортивная площадка с силовыми тренажерами.

В Центральном округе Омска появилась новая спортивная площадка. Она располагается в сквере Ракетчиков в микрорайоне Степной.

Работы по благоустройству  выполнили благодаря конкурсу муниципальных грантов в номинации «Решают люди». На реализацию проекта потратили более 1,6 млн рублей. В сквере установили силовые спортивные тренажеры, скамейки и урны.

Добавим, что в 2024 году благодаря номинации «Решают люди» в Центральном округе собираются привести в порядок 33 территории.