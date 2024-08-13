Новый голкипер убежден, что не придется прибегать к рукоприкладству из-за сплоченности команды.

Новичок «Авангарда» голкипер Михаил Бердин высказался о скандальной драке в составе хоккейного клуба «Сочи».

В ходе матча 29 января нынешнего года тогда еще вратарь «Сочи» в конце первой двадцатиминутки матча с «Куньлунем» возле ворот столкнулся с 29-летним канадским форвардом Девином Броссо. В результате Бердин подрался с легионером, нанеся ему несколько ударов в голову. В итоге получил несколько штрафов общей продолжительностью 17 минут.

Вратарь «ястребов» заявил, что в тот момент решил постоять за себя, поскольку сделать это больше некому.

– Считаю, что в такой ситуации команда должна заступаться за вратаря. Были молодые на льду, и если они не смогли постоять за меня, то я сам это сделаю. А так – это работа защитников, – сказал Бердин «Чемпионату».

Голкипер не намерен участвовать в подобных инцидентах в составе «Авангарда». Он надеется на поддержку коллег по команде.

– В «Сочи» была такая команда, что я хотел все сделать один за всех, а здесь ребята поддержат, помогут, направят, – подчеркнул Бердин. – Взбучку на пятачке точно не планирую устраивать. Уже сказал ребятам, что надеюсь на них в этом вопросе, так что я на это не настроен. Также не собираюсь играть как-то рискованно, вульгарно. Буду делать только то, что поможет команде побеждать.

Таким образом, отбирать лавры главного зачинщика потасовок «Авангарда» у нападающего Марка Вербы никто не собирается.