Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Левобережье.
Сегодня около 12:40 на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева в Омске 40-летний мужчина на «Ниве» сбил 7-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков.
По предварительным данным, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик переходил дорогу на зеленый.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Левобережье.
Сегодня около 12:40 на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева в Омске 40-летний мужчина на «Ниве» сбил 7-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков.
По предварительным данным, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик переходил дорогу на зеленый.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.