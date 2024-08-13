У нового голкипера «ястребов» в Омске нет автомобиля, и приходится каждый день ездить на такси.

Один из топовых новичков «Авангарда» вратарь Михаил Бердин рассказал о своем опыте общения с омскими таксистами. У голкипера в Омске пока нет своего автомобиля, и хоккеист каждый день пользуется услугами таксомоторных компаний. Их водителей Бердин назвал «приятными людьми».

– Каждый день общаюсь с таксистами – это мое любимое занятие сейчас. Здесь приятные, классные люди, видно, как город живет хоккеем. Я слышал про это, но раньше не осознавал в полной мере, как им важен «Авангард», насколько искренне они болеют и переживают за клуб, – сказал вратарь в интервью «Чемпионату».

Машина голкипера сейчас находится в его родной Уфе. Отец спортсмена в скором времени перегонит ее в Омск. Также у вратаря «ястребов» есть старенькая «Нива», которую он с друзьями купил в деревне во время поездки на Алтай. Сейчас она используется, чтобы ездить на рыбалку.