Жителям региона предлагают пройти бесплатные курсы в СибАДИ.

У омичей появилась возможность бесплатно обучиться на водителей автобусов (категория «D» и «DE») в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете. На курсы с принимают людей от 18 лет со средним общим образованием и правами категории «С», позволяющими управлять автомобилями массой более 3,5 тонны.

Срок обучения на базе института дополнительного образования СибАДИ составляет 114 часов. Преподаватели будут применять электронные методики и дистанционные технологии.

– Всем выпускникам мы гарантируем трудоустройство в муниципальном пассажирском предприятии. Мы предлагаем гибкий сменный график, достойную заработную плату от 70 тысяч рублей, отпуск 42 календарных дня и возможность льготного выхода на пенсию. Кроме этого, осуществляется доставка до работы транспортом предприятия и предлагается бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, – рассказал директор муниципального пассажирского предприятия № 8 Марат Саликов.

Задать вопросы и записаться на обучение можно по телефону: 8-913-967-72-23.