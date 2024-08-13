Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок с травмами попал в больницу.
Сегодня около 11:10 на улице Герцена в районе пересечения с 19-й Северной случилось ДТП. По данным Госавтоинспекции, 62-летний омич на «Волге» сбил 12-летнего мальчика на электросамокате.
Ребенок получил ушибы. Его доставили в одну из омских больниц.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
·Происшествия

Ребенок с травмами попал в больницу.
Сегодня около 11:10 на улице Герцена в районе пересечения с 19-й Северной случилось ДТП. По данным Госавтоинспекции, 62-летний омич на «Волге» сбил 12-летнего мальчика на электросамокате.
Ребенок получил ушибы. Его доставили в одну из омских больниц.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.