В этом году все ландшафтные проекты омичей посвящены Году семьи. Авторы лучших композиций будут награждены дипломами и ценными призами.

Продолжается городской этап конкурса по благоустройству «Омские улицы». Его целью является привлечение граждан к улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению города. Конкурс, который иногда называют «Народной флорой», проводится в городе уже в 22-й раз, и, как отметил мэр Омска Сергей Шелест, количество поданных в этом году заявок на участие стало рекордным.

– Благодарю всех горожан, принимающих участие в традиционном конкурсе «Омские улицы». В текущем году на конкурс поступило 642 заявки – это на 27 заявок больше, чем в прошлом. По итогам отбора на городской этап вышли 30 лучших объектов, отобранных окружными комиссиями. Как отмечают специалисты, выбрать из них абсолютных победителей будет совсем непросто: с каждым годом уровень мастерства и сложности композиций растет. Особо отмечу, что в этом году все ландшафтные проекты омичей посвящены Году семьи, объявленному президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Добавим, что в этом году конкурс проходит по шести номинациям:

«Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома»;

«Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки»;

«Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома»;

«Лучший двор многоквартирного дома»;

«Лучшая детская дворовая площадка»;

«Лучший арт-объект».

Специальная комиссия назовет лучшие композиции 31 августа. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.