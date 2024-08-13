С начала летнего сезона штрафы за парковку на газонах и детских площадках получили около 9 тысяч водителей.

Сотрудники департамента контроля омской мэрии продолжают массово выписывать штрафы водителям, которые паркуются на газонах, спортивных и детских площадках. С начала лета было составлено около 9 тыс. протоколов. Как сообщили в городской администрации, по 2500 случаям уже вынесены штрафы на общую сумму 5,7 млн рублей.

Если водитель совершает такое правонарушение впервые, ему придется заплатить от 2 до 4 тыс. рублей. За повторное нарушение – от 4 до 5 тысяч. Штрафы для должностных и юридических лиц гораздо выше.