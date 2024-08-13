Омск-Информ
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·Происшествия

Это число вызволенных только за последние семь с небольшим месяцев.
В этом году сотрудники МЧС в Омской области 753 раза выезжали для ликвидации дорожно-транспортных происшествий. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из поврежденного транспорта достали 32 человека. Некоторым также оказывали первую помощь.
Вчера днем на Пушкинском тракте столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека. Одного из них также пришлось доставать с помощью специнструментов.
·Происшествия

Это число вызволенных только за последние семь с небольшим месяцев.
В этом году сотрудники МЧС в Омской области 753 раза выезжали для ликвидации дорожно-транспортных происшествий. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из поврежденного транспорта достали 32 человека. Некоторым также оказывали первую помощь.
Вчера днем на Пушкинском тракте столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека. Одного из них также пришлось доставать с помощью специнструментов.