Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ловить момент нужно во вторник и среду – повышение температуры воздуха будет кратковременным.

13 и 14 августа, во вторник и среду, в Омске будет стоять жаркая погода с температурой воздуха до +25 градусов. Сегодня в городе прогнозируется без осадков, дождь метеосайты передают в ночь на среду.

На протяжении двух дней будет дуть ветер южных направлений, атмосферное давление составит от 744 до 748 мм рт. ст.

В последующие дни ожидается понижение температуры воздуха и осадки.

·Общество

Ловить момент нужно во вторник и среду – повышение температуры воздуха будет кратковременным.

13 и 14 августа, во вторник и среду, в Омске будет стоять жаркая погода с температурой воздуха до +25 градусов. Сегодня в городе прогнозируется без осадков, дождь метеосайты передают в ночь на среду.

На протяжении двух дней будет дуть ветер южных направлений, атмосферное давление составит от 744 до 748 мм рт. ст.

В последующие дни ожидается понижение температуры воздуха и осадки.