Омск-Информ
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·Авто

На вторичном рынке представлено большое количество китайских автомобилей, из которых можно выбрать беспроблемные и недорогие.

Эксперты портала Autonews.ru назвали четыре наиболее беспроблемных китайских автомобиля стоимостью до миллиона рублей. Все они представлены на вторичном рынке. Машины выпускались в период с 2012 по 2018 годы.

Список беспроблемных китайцев выглядит следующим образом:

  • кроссовер Changan CS 35: в среднем стоит 750–960 тыс. рублей, пробег до 100 тыс. км;
  • внедорожник Great Wall Hover H5: от 700 до 950 тыс. рублей, пробег около 200 тыс. км;
  • кроссовер Geely Emgrand X7:  предлагается за 600-960 тыс. рублей в хорошем техническом состоянии;
  • кроссовер Great Wall Hover H6: от 800 тыс. до 1 млн рублей.
·Авто

На вторичном рынке представлено большое количество китайских автомобилей, из которых можно выбрать беспроблемные и недорогие.

Эксперты портала Autonews.ru назвали четыре наиболее беспроблемных китайских автомобиля стоимостью до миллиона рублей. Все они представлены на вторичном рынке. Машины выпускались в период с 2012 по 2018 годы.

Список беспроблемных китайцев выглядит следующим образом:

  • кроссовер Changan CS 35: в среднем стоит 750–960 тыс. рублей, пробег до 100 тыс. км;
  • внедорожник Great Wall Hover H5: от 700 до 950 тыс. рублей, пробег около 200 тыс. км;
  • кроссовер Geely Emgrand X7:  предлагается за 600-960 тыс. рублей в хорошем техническом состоянии;
  • кроссовер Great Wall Hover H6: от 800 тыс. до 1 млн рублей.