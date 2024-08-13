Работы будут проводиться в два этапа. Все нужно успеть к следующему Дню города.

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подвело итоги торгов по определению подрядчика, который займется ремонтом улицы Заозерной в Советском округе Омска. Победителем конкурсных процедур стала компания «Стройсервис». Она выполнит работы за 37 млн рублей.

Ремонт продлится два строительных сезона. Первую часть работ сделают в этом году, остальное в следующем. Окончательно сдать объект должны к 1 августа 2025 года, то есть к следующему Дню города.